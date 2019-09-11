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Шварценеггер напомнил о героизме пожарных и медиков после трагедии 11 сентября

Актер призвал американцев не забывать об их подвиге.

Шварценеггер напомнил о героизме пожарных и медиков после трагедии 11 сентября
Арнольд Шварценеггер вскоре после трагедии 11 сентября. Фото: Instagram

Страшный теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года унес жизни почти трех тысяч человек. Одним из тех, кто помнит осиротевший город того времени, остается актер Арнольд Шварценеггер. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографии, сделанные через три недели после случившегося, и рассказал о людях, которые работали на месте трагедии.

По словам экс-губернатора Калифорнии, он приезжал, чтобы поднять боевой дух пожарных, полицейских и медиков, продолжающих разбирать завалы Всемирного торгового центра. Они выглядели уставшими и осунувшимися от горя, но продолжали делать свое важное дело.

«На трех пожарных станциях, которые я посетил, все просто хотели, чтобы я поработал и поел вместе с ними. Поверьте мне: пожарные умеют готовить. Я ел одну тарелку за другой, потому что не хотел обижать героев отказом. В тот день я ушел оттуда с таким толстым животом, что едва не лопнул. Но и сердце мое тоже было полным, потому что я видел лучшее, что есть у Америки», — написал Шварценеггер.

От отметил, что о работе этих замечательных людей страна тоже обязана помнить.

«Мы должны продолжать чтить память жертв, мы должны поддерживать и благодарить полицию, медработников и пожарных за их героизм, и мы никогда не должны забывать о случившемся. Никогда».

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11 сентябряАрнольд Шварценеггер

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Шварценеггер напомнил о героизме пожарных и медиков после трагедии 11 сентября
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