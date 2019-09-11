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Вайкуле поделилась забавным видео с участием любимых собак

Певица воспитывает французских бульдогов.

Вайкуле поделилась забавным видео с участием любимых собак
Лайма Вайкуле/instagram.com/laima_vaikule_official/

65-летнюю Лайму Вайкуле два ее любимых пса Буч и Эми чуть не утащили в море во время прогулки. Певица бросила палку в воду, а собаки бросились за ней с таким рвением, что поволокли за собой и хозяйку. К счастью, обошлось все миром.

После хулиганской выходки питомцев певица рассказала, по какому распорядку дня живут ее четвероногие друзья. Утром бульдожки делают вместе с ней зарядку, затем купаются в море, после этого Вайкуле моет их в душе с шампунем, далее собаки ложатся спать.

Видео, как ее собаки делают заплыв в Рижском заливе, артистка выложила в свой Instagram.

Напомним, недавно гражданский муж певицы Андрей Латковский отметил 68-летие. На празднике присутствовало около 70 человек, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Вайкуле, прожив с ним вместе 40 лет, даже не думает официально оформлять эти отношения. Судя по всему, для латвийской звезды в этом мире действуют только ее правила, а на стереотипы она просто не обращает внимания.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим Галкин

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Вайкуле поделилась забавным видео с участием любимых собак
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