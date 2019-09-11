В компании Собчак и Богомолова: Рудковская сфотографировалась с ньюсмейкерами недели

На вручении премии журнала GQ «Человек года» Яна Рудковская и Дима Билан, продюсером которого она является, не упустили возможности сфотографироваться с Ксенией Собчак и Константином Богомоловым.

«С ньюсмейкерами этой недели, разрывающими все мыслимые и немыслимые медиапространства», — написала Яна под фотографией, которую разместила в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что в последние дни к троице, сидящей рядом с Рудковской, действительно было приковано всё внимание прессы и пользователей соцсетей. Дима Билан «прославился» неудачным выступлением в Самаре, а Ксения и Константин 13 сентября поженятся и сейчас в медиапространстве активно муссируются слухи о том, что они ждут ребенка.

На церемонии GQ, проходившей вечером 10 сентября, все они присутствовали как гости. Для десятков звезд мероприятие, проходившее в Московской государственной консерватории имени Чайковского, стало местом, где можно порадоваться за коллег, выгулять новые наряды и послушать, о чем говорят люди. Большой резонанс, к примеру, вызвала речь Юрия Дудя, в очередной раз получившего премию в номинации «Лицо с экрана».