Кит Харингтон меняет профессию: актер на один день стал брокером

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон принял участие в благотворительном мероприятии, посвященном теракту 11 сентября. Надо сказать, что сотрудники американской компании BGC придумали довольно необычную акцию в память о жертвах теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Её участники, в том числе и звездные, должны один день поработать брокерами на бирже. Все доходы, полученные в этот день, уходят в различные благотворительные фонды. Вот и Джон Сноу заработал немного денег для добрых дел. Его фото в качестве «волка с Уолл-стрит» уже появились в социальных сетях.

Напомним, в результате трагедии 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами самолеты протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, погибли 2606 человек. Среди них и 658 сотрудников компании, которая организовала данную благотворительную акцию.

Добавим, что следующей крупной работой актера Кита Харингтона станет роль в фильме «Вечные», который войдет в киновселенную Marvel.

А вы бы отдали свою зарплату за день в благотворительный фонд?