ЗВЕЗДЫ

Кит Харингтон меняет профессию: актер на один день стал брокером

Звезда «Игры престолов» поучаствовал в благотворительной акции.

Кит Харингтон меняет профессию: актер на один день стал брокером
Кит Харингтон на один день сменил профессию. Фото: Jacqueline Quintern/ZUMAPRESS.com

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон принял участие в благотворительном мероприятии, посвященном теракту 11 сентября. Надо сказать, что сотрудники американской компании BGC придумали довольно необычную акцию в память о жертвах теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Её участники, в том числе и звездные, должны один день поработать брокерами на бирже. Все доходы, полученные в этот день, уходят в различные благотворительные фонды. Вот и Джон Сноу заработал немного денег для добрых дел. Его фото в качестве «волка с Уолл-стрит» уже появились в социальных сетях.

Напомним, в результате трагедии 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами самолеты протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, погибли 2606 человек. Среди них и 658 сотрудников компании, которая организовала данную благотворительную акцию.

Добавим, что следующей крупной работой актера Кита Харингтона станет роль в фильме «Вечные», который войдет в киновселенную Marvel.

А вы бы отдали свою зарплату за день в благотворительный фонд?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

11 сентябряБлаготворительная акцияКит ХарингтонНью-Йорктеракт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кит Харингтон меняет профессию: актер на один день стал брокером
Интересно?
Поделись с друзьями: