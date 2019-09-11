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Попавшая в больницу мать Африкантовой пошла на поправку

Женщину увезли на скорой с площадки «Дома-2».

Попавшая в больницу мать Африкантовой пошла на поправку
Татьяна Африкантова. Фото: Instagram@afrikantova_tv

Мать Марины Африкантовой оказалась в больнице. Прямо из периметра «Дома-2» ее увезла скорая помощь после того, как почувствовала себя плохо.

Как рассказала 54-летняя Татьяна Африкантова, она находится в урологическом отделении одной из столичных клиник. Незадолго до съемок на Лобном месте она ощутила сильную боль, ей вызвали бригаду медиков. Дочь проводила ее до больницы и вернулась в периметр телестройки.

«Внезапно я почувствовала резь и желание сходить помыть руки, и вдруг… короче, вызвали скорую», – написала женщина в Instagram.

По словам Татьяны, ей сделали анализы и УЗИ. Попутно отметила, что кормят в медучреждении неплохо. Сейчас Африкантовой-старшей стало лучше, о чем она также сообщила в соцсети.

На ее страничке появились кадры из больницы, куда Марина вновь приехала ее навестить. Как можно заметить, женщина не прикована к больничной койке, она вышла в буфет, чтобы подкрепиться выпечкой и кофе.

«Да у тебя здесь лучше, чем в пансионате! Когда обратно в периметр? Чемодан тебя ждет», – говорит за кадром дочь Африкантовой, снимающая ролик.

Сама же Татьяна пожелала поклонникам «Дома-2» крепкого здоровья.

Ттьяна Африкантова остается в больнице. Фото: Instagram@afrikantova_tv
Фото: Instagram@afrikantova_tv
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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиМарина АфрикантоваТатьяна Африкантова

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Попавшая в больницу мать Африкантовой пошла на поправку
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