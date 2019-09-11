ЗВЕЗДЫ

Управление гневом: Полину Гагарину не на шутку рассердили

Певица попросила совета у своих подписчиков в Instagram.

Управление гневом: Полину Гагарину не на шутку рассердили
Полина Гагарина. Фото: Instagram

Полина Гагарина 11 сентября опубликовала в Instagram фотографию, на которой она сидит в машине и выглядит очень сердитой.

«Злая. Вариант 1: выпить успокоительное? Вариант 2: побить грушу или кто подвернётся? 3: выйти из машины и покричать на МКАДе? Вы за какой? Или есть другие варианты?» — спросила Полина у своих подписчиков.

Советы тут же посыпались на звезду как из рога изобилия. «Обнять свою малышку и сразу вся злость улетучится», «спеть Кукушку на МКАДе и собрать с них бабло», «Выпить вина», «Сходить на рыбалку», «Лечь спать», — советовали комментаторы.

Причину своей злости Полина не обозначила. Возможно, она просто застряла в пробке.

«Успокойтесь, уменьшите темп дыхания, медленно досчитайте до десяти и стреляйте!» — гласит один из самых остроумных советов.

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Управление гневом: Полину Гагарину не на шутку рассердили
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