Мэрайя Кэри отвела дочь в дешевый супермаркет

Она уверяет, что девочка с детства учится экономить.

Певица Мэрайя Кэри опубликовала в своем Instagram фото из американского бюджетного супермаркета. Она рассказала, что 8-летняя Монро сама предпочла недорогое место для покупок, хотя могла выбрать любое другое.

Поп-дива, чье состояние оценивают в 518 миллионов долларов, предложила дочери отправиться на шопинг в любое месте, которое она выберет. Однако, по словам певицы, та настояла на том, чтобы сэкономить.

Среди более чем восьми миллионов подписчиков Кэри есть и ее бывший муж, отец Монро Ник Кэннон. Он прокомментировал решение дочери такими словами: «Так держать!!! Вот моя дочь!!!»