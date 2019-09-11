Автор «Игры престолов» раскритиковал роман «Властелин колец»

Писатель Джордж Р.Р. Мартин, известный как автор книг «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», нелестно отозвался о классической книге Джона Толкина «Властелин колец».

Свое мнение писатель высказал в то время, как готовится к выпуску сериал-приквел фильма «Властелин колец». Мартин порекомендовал сценаристам сериала заполнить пробелы, которые он обнаружил в книге, впервые опубликованной в 1954 году.

«Это одна из величайших книг XX века, но это не значит, что она идеальна. Сквозь время я бы хотел поспорить с профессоров Толкином о некоторых ее аспектах», — заявил Мартин.

В частности, 70-летний писатель отметил, что хотел бы больше узнать об Арагорне, про которого в книге сказано, что он мудро правил 100 лет. «Очень легко написать такое предложение. Но я хочу знать, какова была его налоговая политика, что он сделал, когда страну поразил голод, и что он сделал с орками», — сказал он.

Судьба орков особенно задела Мартина. «Проводил ли Арагорн политику систематического геноцида орков? Послал ли он в горы рыцарей, чтобы те убили всех орков, даже орков-младенцев?» — интересуется писатель.

Несмотря на недовольство отдельными моментами романа, Джордж Мартин признался, что книга Джона Толкина вдохновляла его при создании «Песни льда и пламени». Например, описание смерти Гэндальфа помогло ему рассказать о гибели своих героев.