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Автор «Игры престолов» раскритиковал роман «Властелин колец»

Джордж Р. Р. Мартин назвал книгу Толкина «неидеальной».

Автор «Игры престолов» раскритиковал роман «Властелин колец»
Джордж Мартин. Фото: xD.xStarbuckx/xFuturexImage

Писатель Джордж Р.Р. Мартин, известный как автор книг «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», нелестно отозвался о классической книге Джона Толкина «Властелин колец». 

Свое мнение писатель высказал в то время, как готовится к выпуску сериал-приквел фильма «Властелин колец». Мартин порекомендовал сценаристам сериала заполнить пробелы, которые он обнаружил в книге, впервые опубликованной в 1954 году. 

«Это одна из величайших книг XX века, но это не значит, что она идеальна. Сквозь время я бы хотел поспорить с профессоров Толкином о некоторых ее аспектах», — заявил Мартин. 

В частности, 70-летний писатель отметил, что хотел бы больше узнать об Арагорне, про которого в книге сказано, что он мудро правил 100 лет. «Очень легко написать такое предложение. Но я хочу знать, какова была его налоговая политика, что он сделал, когда страну поразил голод, и что он сделал с орками», — сказал он.

Судьба орков особенно задела Мартина. «Проводил ли Арагорн политику систематического геноцида орков? Послал ли он в горы рыцарей, чтобы те убили всех орков, даже орков-младенцев?» — интересуется писатель. 

Несмотря на недовольство отдельными моментами романа, Джордж Мартин признался, что книга Джона Толкина вдохновляла его при создании «Песни льда и пламени». Например, описание смерти Гэндальфа помогло ему рассказать о гибели своих героев. 

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«Властелин Колец»«Игра престолов»Джордж МартинСериал "Игра престолов" приквел

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Автор «Игры престолов» раскритиковал роман «Властелин колец»
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