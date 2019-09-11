Погребняк поддержала экс-жену Кержакова в Общественной палате

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, выложила на своей странице в Instagram отчет о посещении заседания Общественной палаты России. Девушку сопровождала жена другого футболиста, Павла Погребняка, Мария.

Как рассказала на своей странице Тюльпанова, в Общественной палате прошел круглый стол на тему «Современные формы абьюзинга». Милана выступила перед собравшимися на тему травли в Сети и реальной жизни.

Милана Тюльпанова — основательница Центра помощи, который помогает людям справиться со сложными ситуациями в интернете и общении со знакомыми и членами семьи.

Организация занимается также семейным киднеппингом. После заседания Тюльпанова рассказала читателям, что сделала предложение по усовершенствованию законодательства в этом вопросе. В частности, за похищение детей одним из родителей она предлагает ввести ответственность в виде лишения свободы.

Погребняк поддержала Милану. В частности, на своей странице она предложила улучшить опцию жалобы в Instagram: «Одной кнопки “пожаловаться” недостаточно».