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Погребняк поддержала экс-жену Кержакова в Общественной палате

Милана Тюльпанова предложила сажать за незаконный вывоз детей одним из родителей.

Погребняк поддержала экс-жену Кержакова в Общественной палате
Милана Тюльпанова и Мария Погребняк. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, выложила на своей странице в Instagram отчет о посещении заседания Общественной палаты России. Девушку сопровождала жена другого футболиста, Павла Погребняка, Мария. 

Как рассказала на своей странице Тюльпанова, в Общественной палате прошел круглый стол на тему «Современные формы абьюзинга». Милана выступила перед собравшимися на тему травли в Сети и реальной жизни. 

Милана Тюльпанова — основательница Центра помощи, который помогает людям справиться со сложными ситуациями в интернете и общении со знакомыми и членами семьи. 

Организация занимается также семейным киднеппингом. После заседания Тюльпанова рассказала читателям, что сделала предложение по усовершенствованию законодательства в этом вопросе. В частности, за похищение детей одним из родителей она предлагает ввести ответственность в виде лишения свободы. 

Погребняк поддержала Милану. В частности, на своей странице она предложила улучшить опцию жалобы в Instagram: «Одной кнопки “пожаловаться” недостаточно».

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Тэги:

Александр Кержаковжена футболистаМария ПогребнякМилана ТюльпановаПавел Погребняк

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Погребняк поддержала экс-жену Кержакова в Общественной палате
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