Киркоров устроил детям поход в парк аттракционов

Известно, что Филипп Киркоров – огромный любитель аттракционов и экстремальных видов развлечений. К этой страсти он приучил и своих детей. При любой возможности вместе Аллой-Викторией и Мартиным артист отправляется пощекотать нервы.

Так произошло и после приезда любимца публики из Молдавии, где король российской эстрады не просто гастролировал, но и встречался с президентом Республики. Напомним, ранее мы писали, что артист вернулся от Игоря Додона со сладким презентом – банкой знаменитого молдавского компота.

По возвращении из Тирасполя Киркоров пошел с детьми в ТРЦ «Севастопольский» в Москве. Здесь, в центре детских развлечений он и потерял дочь. Киркоров долго звал Аллу-Викторию, однако позже выяснилось, что девочка просто зарылась в шариках в игровой комнате.