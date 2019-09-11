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Киркоров устроил детям поход в парк аттракционов

Певец и его дети обожает экстремальные развлечения.

Киркоров устроил детям поход в парк аттракционов
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Известно, что Филипп Киркоров – огромный любитель аттракционов и экстремальных видов развлечений. К этой страсти он приучил и своих детей. При любой возможности вместе Аллой-Викторией и Мартиным артист отправляется пощекотать нервы.

Так произошло и после приезда любимца публики из Молдавии, где король российской эстрады не просто гастролировал, но и встречался с президентом Республики. Напомним, ранее мы писали, что артист вернулся от Игоря Додона со сладким презентом – банкой знаменитого молдавского компота.

По возвращении из Тирасполя Киркоров пошел с детьми в ТРЦ «Севастопольский» в Москве. Здесь, в центре детских развлечений он и потерял дочь. Киркоров долго звал Аллу-Викторию, однако позже выяснилось, что девочка просто зарылась в шариках в игровой комнате.

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Киркоров устроил детям поход в парк аттракционов
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