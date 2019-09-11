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Влад Соколовский вместе с отцом устроил зажигательные танцы

В свои 53 года отец не уступает сыну.

Влад Соколовский вместе с отцом устроил зажигательные танцы
Влад Соколовский и его папа Андрей. Фото: Instagram

Певец и автор песен Влад Соколовский 11 сентября в очередной раз показал подписчикам в Instagram, какая у него замечательная дружная семья. Вместе с отцом, участником некогда популярной мальчуковой группы «ИКС-миссия» Андреем Соколовским, парень исполнил зажигательный молодежный танец в саду родительского дома.

«Ловите олдскульный движ от семейства Соколовских. Это один из любимых наших с отцом старых треков!» — написал Влад под опубликованным видео.

Напомним, отцу Влада, на которого он поразительно похож внешне, уже 53 года. Сейчас он является продюсером и концертным директором своего сына, а также остается художественным руководителем своей старой группы «ИКС-миссия».

Когда в 2018 году Влад расстался со своей женой Ритой Дакотой, Андрей очень переживал и написал в Instagram, что несмотря на все гадости, сказанные в адрес их семьи, Рита остается его дочерью. Он и мама Влада, Ирина Соколовская, с удовольствием проводят время с внучкой Мией и всячески помогают в ее воспитании.

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Влад Соколовский вместе с отцом устроил зажигательные танцы
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