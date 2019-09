Серена Уильямс вышла на подиум в мини

Теннисистка и молодая мама Серена Уильямс презентовала общественности собственную линию одежды. Показ мод прошел на Неделе моды в Нью-Йорке. Поддержать спортсменку пришли актриса Эшли Грэм, коллега Уильямс по корту Каролин Возняцки, а также модели Алессандра Амбросио с дочерью и Ким Кардашьян. Организовано мероприятие было в популярном формате see now buy now – когда все присутствующие могли приобрести себе понравившиеся вещи сразу после показа.

Еще одной особенностью события стало участие в нем модели неканоничного размера Хейли Хассельхофф — та продемонстрировала всем присутствующим комбинезон с кружевной отделкой и удлиненный пиджак. В конце вечера Уильямс появилась на сцене в мини с расцветкой «под кобру» и с маленькой дочерью на руках. Гости отметили превосходную физическую форму теннисистки и поздравили ее с дебютом на столь важном событии.

Сама Серена призналась, что не ожидала принять участие в мероприятии, а когда ей позвонили и позвали стать частью большого мероприятия, она, не раздумывая, согласилась. Поклонники же рассчитывают, что успех в этой сфере поможет младшей Уильямс побороть спортивные неудачи, уточняет The MOOD Magazine.