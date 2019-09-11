Лишний вес и депрессия: источник рассказал о причинах молчания Заворотнюк

Знакомый мужа Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о том, что актриса борется с раком мозга. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, рассказал «КП», что говорил с Петром Чернышевым на днях, и тот категорично заявил, что у супруги нет страшной болезни. Якобы звезда «Моей прекрасной няни» еще не восстановилась после родов — в этом проблема ее молчания в прессе.

«Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает», — уточнил источник.

Напомним, актриса с 2008 года замужем за фигуристом Петром Чернышевым. Она очень хотела родить от него ребенка и, наконец, в 2018 году у пары появилась дочь Мила. Но для Анастасии это были поздние роды, и журналисты заподозрили, что у артистки начались те же проблемы, что погубили Жанну Фриске.

Вы верите в слова анонима или всё-таки склоняетесь к версии рака?