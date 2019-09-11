Мигель признался, что начал заниматься танцами из-за семейной трагедии

Член жюри телепроекта «Танцы» Мигель поделился воспоминаниями о сложном детстве и рассказал, как он начал танцевать. Откровения танцора вышли в программе «Вопросы взрослому».

Мигель вспомнил, что танцевать начал с 14 лет в ночном клубе. О том, что юноша не достиг совершеннолетия, никто из работников заведения не знал. Танцевать go-go Мигеля вынудили обстоятельства – его мать развелась с мужем (отчимом хореографа на тот момент), а затем у нее начались проблемы со спиной, отнялись ноги, и она не смогла ходить.

«Мне пришлось выйти на работу, чтобы обеспечивать семью. Первое, что я смог осилить – это танцы, именно поэтому пошел в клуб. Тогда все думали, что мне есть хотя бы 16, поэтому я могу это делать», — вспомнил хореограф.

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Первые впечатления от работы были фантастическими, вспоминает Мигель. Он достаточно быстро понял, за что зарабатывает деньги. За первую рабочую ночь он получил 3 тысячи рублей за 11 выходов на сцену: «Мне нравилось то, что я делаю. Эти деньги были своеобразной премией, потому что мне сказали, что я отработал практически за всех, — вспомнил он, — На тот момент мне уже нравилось танцевать. Это были первые аплодисменты от случайных людей, а не от работников школы или кружка».

Сейчас Мигель работает с детьми в проекте «Танцы» и отмечает, что относится к ним как ко взрослым – на его тренировках нет тех, кого нужно жалеть.