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Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом»

Глава «Роскино» призналась Ксении Собчак, что не будет смотреть новый фильм второй раз.

Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом»
Екатерина Мцитуридзе. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Для подготовки нового выпуска своего шоу на YouTube Ксения Собчак встретилась с известной телеведущей и главой «Роскино» Екатериной Мцитуридзе. Они побеседовали о новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», премьера которого состоялась в августе. 

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино. Фото: Михаил Фролов/КП

Екатерина Мцитуридзе призналась, что ее не впечатлил ни один фильм Тарантино после «Убить Билла». Но «Однажды в… Голливуде», по словам кинокритика, произвел на нее сильное впечатление. «Это кино меня повернуло к нему, потому что он абсолютно филигранный, какая-то шкатулка. И она музыкальная. Для меня очень важна музыка в кино. И у него она потрясающе оформлена. Я все его саундтреки люблю», — сказала она. 

Однако Екатерина добавила, что больше смотреть новый фильм не будет — одного раза ей хватило: «Не такого уровня, как “Криминальное чтиво”».

Собчак и Мцитуридзе обсудили также характер Тарантино. Обе они виделись с ним 15 лет назад во время предыдущего приезда режиссера в Москву. «Он аутист, я бы сказала. И очень ранимый человек», — считает Екатерина. Она подчеркнула, что не помнит ни одного его политического высказывания. «Он живет в своем аполитичном мире. Это хорошо. Для творческого человека — это единственный путь», — добавила глава «Роскино». 

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«Однажды в... Голливуде»Екатерина МцитуридзеИнтервьюКвентин Тарантинокино ГолливудаКсения Собчакшоу "Осторожно Собчак"

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Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом»
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