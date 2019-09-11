ЗВЕЗДЫ

55-летняя Апина для фотосессии облачилась в латексный комбинезон

Певица попросила не упрекать ее за за откровенное декольте и возраст.

55-летняя Апина для фотосессии облачилась в латексный комбинезон
Алена Апина. фото: globallookpress.com

Алена Апина не устает доказывать, что возраст лишь цифра в паспорте. Она носит мини, не боится демонстрировать фигуру в бикини и появляется на сцене в откровенных нарядах. К слову, в 55 лет артистка обладает подтянутой фигурой, поэтому может себе позволить и короткие платья и пикантные вырезы. Не удивительно, что экс-солисткой группы «Комбинация» по-прежнему собирает полные залы зрителей.

Также Апина старается идти в ногу со временем. Она активно ведет страничку в соцсетях. На днях певица опубликовала снимки из провокационной фотосессии. На кадрах артистка позирует с темными волосами и в черном латексом комбинезоне, который подчеркнул ее фигуру. Открытая спина позволила показать изящный изгиб ее спины, а прозрачная вставка в районе декольте и до самого пупка, придала образу пикантности.

«Думаю — что красота такая лежит без дела…. Дай, думаю, ещё подразню здравомыслящих и добропорядочных граждан», — написала Алена. «Сильно уж не ворчите про сиськи и возраст! Когда нечего будет показывать, тоже начну метать громы и молнии в тех, кто выкладывает такие фотки!», — добавила она.

Поклонники признались, что даже не думали критиковать певицу. Они пришли в восторг от ее образа. «Шикарно! Какой возраст? Я вас умоляю… Вы ещё ого-го!», «Вы в великолепной форме. Цвет волос благороден», «Браво артисту, браво Алёна, такие красивые фото надо показывать обязательно», «Суперженщина!!! Возраст — это условность, а красота — это навсегда!», — прокомментировали пост подписчики.

А вы бы осмелились сделать подобные фото?

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Алена АпинаЗвездный стильмодная фотосессияоткровенная фотосессия

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55-летняя Апина для фотосессии облачилась в латексный комбинезон
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