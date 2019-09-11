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Собчак презентовала свое интервью с Квентином Тарантино

В YouTube появился новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак».

Собчак презентовала свое интервью с Квентином Тарантино
Ксения Собчак. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Ксения Собчак опубликовала в YouTube новый выпуск своего именного шоу. Главным героем стал режиссер Квентин Тарантино, который в августе посетил Москву со своим новым фильмом «Однажды в… Голливуде». Уже в самом начале выпуска телеведущая призналась, что он стал одним из самых сложных в истории проекта. «Все согласовывается. На пресс-конференции Путина мы не согласовывали вопросы так, как в этот раз», — заявила журналистка.

Она отметила, что команда Тарантино заранее обозначила круг вопросов, которые ни в коем случае нельзя задавать режиссеру. В их число вошли такие темы, как отношение к российской власти, движение #MeToo и любовницы Квентина. Всю серьезность ситуации подтвердил и коллега Ксении, журналист Сергей Минаев. Главный редактор журнала Esquire взял интервью у автора «Криминального чтива» за несколько минут до Собчак. 

Из 37 минут выпуска само интервью с Тарантино заняло всего пять. Все оставшееся время Ксения обсуждала творчество и характер режиссера с известными людьми, включая ведущую Екатерину Мцитуридзе, продюсера Михаила Друяна и блогера Егора Холмогорова. 

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино. Фото: Михаил Фролов/КП

Встретившись с самим Тарантино, Ксения напомнила ему, что они уже виделись 15 лет назад, в прошлый приезд режиссера, и показала ему фотографии тех дней. Журналистка спросила его, заметил ли он какие-либо изменения в Москве. На что режиссер ответил, что с момента прилета все время разговаривает с журналистами и не успел ничего увидеть. 

Тем не менее, к тому моменту Квентин нашел время прогуляться по Кремлю в компании с министром культуры России Владимиром Мединским. «Это было удивительно — находиться рядом с чем-то таким красивым, значимым для российской истории», — поделился режиссер. — «Музей был потрясающий. Переходишь из одной комнаты в другую, будто все цвета — сенсорная перегрузка». 

При этом постановщик сказал, что не стал бы снимать кино о российской истории. « Я не буду делать римейк об Иване Грозном в ближайшее время. Это больше к Ридли Скотту», — подчеркнул он. Однако добавил, что если бы его вдохновила какая-то история из жизни конкретных россиян, он бы снял об этом фильм. 

Разговаривая с Тарантино, Собчак спросила его, кому бы лично он вручил «Оскар» — Леонардо Ди Каприо или Брэду Питту. «Это будто порезать моего ребенка на две части. Пощадите этих ребят. Я не могу выбирать между ними», — ответил голливудский режиссер. 

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Тэги:

«Однажды в... Голливуде»ГолливудЕкатерина МцитуридзеКвентин ТарантинокиноКсения СобчакСергей Минаевшоу "Осторожно Собчак"

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Собчак презентовала свое интервью с Квентином Тарантино
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