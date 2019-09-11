ЗВЕЗДЫ

Тина Канделаки рассказала об отношении к алкоголю в их семье

Мама 43-летнего продюсера до сих пор удивляется, когда видит её с бокалом шампанского.

Тина Канделаки рассказала об отношении к алкоголю в их семье
Фото: instagram.com/tina_kandelaki

В нашей стране 11 сентября — это праздник, Всероссийский День трезвости. Генеральный продюсер «Матч ТВ», журналистка Тина Канделаки по этому поводу решила вспомнить о своей семье, ведь трезвость к ней имеет самое непосредственное отношение.

На своей странице в Instagram Тина рассказала, что её папа умел пить «красиво» и иногда в связи с этим попадал в истории, становившиеся впоследствии семейными легендами. Мама же, напротив, работала наркологом и алкоголь не употребляла совсем.



«Даже сейчас, когда я перешагнула порог сорокалетия и наливаю себе шампанское в Новый год, мама не может сдержаться, смотрит с улыбкой на меня и перед всеми гостями произносит свою коронную фразу: «Что?! Ты пьешь?!», — рассказала Канделаки.

Сама Тина, по ее словам, предпочитает спорт, и, если изредка решится выпить хорошего вина, всегда ограничивается одним бокалом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

стиль Тины КанделакиТина Канделаки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тина Канделаки рассказала об отношении к алкоголю в их семье
Интересно?
Поделись с друзьями: