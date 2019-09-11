Тина Канделаки рассказала об отношении к алкоголю в их семье

Мама 43-летнего продюсера до сих пор удивляется, когда видит её с бокалом шампанского.

В нашей стране 11 сентября — это праздник, Всероссийский День трезвости. Генеральный продюсер «Матч ТВ», журналистка Тина Канделаки по этому поводу решила вспомнить о своей семье, ведь трезвость к ней имеет самое непосредственное отношение.

На своей странице в Instagram Тина рассказала, что её папа умел пить «красиво» и иногда в связи с этим попадал в истории, становившиеся впоследствии семейными легендами. Мама же, напротив, работала наркологом и алкоголь не употребляла совсем.

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«Даже сейчас, когда я перешагнула порог сорокалетия и наливаю себе шампанское в Новый год, мама не может сдержаться, смотрит с улыбкой на меня и перед всеми гостями произносит свою коронную фразу: «Что?! Ты пьешь?!», — рассказала Канделаки.

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Сама Тина, по ее словам, предпочитает спорт, и, если изредка решится выпить хорошего вина, всегда ограничивается одним бокалом.