Длинноволосый красавец: Наталия Медведева поделилась редким фото мужа

Наталия Медведева в отличие от многих коллег, предпочитает не говорить о личной жизни. Даже семейные фото она почти не публикует. По этой причине поклонники были удивлены, когда в прошлом году девушка родила второго ребенка. Все девять месяцев ей удавалось скрывать свое интересное положение. Теперь все чаще звезда шоу Comedy Woman показывает своих сыновей. Старшему мальчику уже четыре года, а вот младший отпразднует первый день рождения в октябре.

больше по теме Роковая красотка: Наталия Медведева впервые за долгое время сменила имидж Бывшая участница Comedy Woman отрезала каре и изменила цвет волос.

А на днях Медведева вновь сделала исключение и поделилась архивным фото своего мужа. Уже семь лет она счастлива в браке с капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. Сама актриса ранее состояла в команде «Федор Двинятин». На снимке ее избранник запечатлен в молодости с длинными волосами и бородой. Наталия призналась, что не смогла удержаться, когда нашла этот снимок.

«Это самый красивый мужчина на свете. Хотя все, кто меня знают хорошо, знают, что я ваще ценю в мужчинах не внешнюю красоту. Писаюсь от счастья, что мои сыновья будут на него похожи. Муж???? Ты ли это?», — написала девушка.

Она также опубликовала отрывок из игры КВН, где также участвовал ее супруг. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что смотрели популярную телевизионную игру и даже болели за команду Александра. «На Иисуса похож», «Это же капитан СТЭПиКО? Да, он горяч», «Ну наконец-то! Вообще супруга не показываете, а мы его очень любим, и хотим лицезреть», «Действительно, очень красивый у вас муж!», — прокомментировали пост подписчики.

А вы смотрите КВН?