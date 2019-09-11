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В Сети обсуждают фото Орбакайте, воссоздавшей образ Пугачевой

Дочь Примадонны взяла за основу снимок, сделанный в 70-е годы.

В Сети обсуждают фото Орбакайте, воссоздавшей образ Пугачевой
Кристина Орбакайте/globallookpress.com

Кристина Орбакайте воссоздала образ своей знаменитой матери из 70-х годов. Фото Примадонны и ее дочери сопоставили и выложили в Сеть их поклонники.

В те годы советские модницы носили брови-ниточкой, а весь акцент в макияже делался на глаза. Это видно из снимка Аллы Пугачевой. Кристина Орбакайте поступила так же, собрав для большей схожести со своей родительницей волосы в пучок. Результат получился удивительным – женщины выглядят, как две капли воды.

«Я думала одна и та же фотография», «Очень похожи, обе очень красивые и благородные», «Как две капли воды», «А мне кажется, что Кристина несет черты и мамы, и папы. Дитя любви», — можно прочитать в обсуждении на фанатской страничке Орбакайте в Instagram.

Напомним, ранее поклонники другой дочери Пугачевой Лизы Галкиной сопоставили фото девочки с ее прабабушкой. Эффект удивил пользователей Сети – 5-летняя малышка взяла многие черты лица от своих предков.

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В Сети обсуждают фото Орбакайте, воссоздавшей образ Пугачевой
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