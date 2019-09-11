Олег Тактаров посоветовал важное упражнение для детей

Олег Тактаров – востребованный киноактер, в чьей фильмографии насчитывается свыше шестидесяти ролей, а также мастер спорта СССР и чемпион мира по смешанным боевым единоборствам. Кому, как не ему, знать, что побед не бывает без травм.

Накануне спортсмен стал гостем программы «Жить здорово!». Как напомнил артист, серьезный удар можно получить и не боксируя на ринге. Например, просто ударившись при падении головой. Особенно опасны такие травмы для детей, но у Тактарова есть проверенный рецепт, как избежать повреждений головы.

В студии шоу Елены Малышевой он продемонстрировал упражнение, которому сейчас обучает своих маленьких подопечных на тренировках. Достав из кармана смартфон, он прижал его подбородком к груди, а затем несколько раз упал на спину. Как можно заметить, благодаря своей позе актер ни разу не коснулся головой пола.

«У современных детей телефон – самое драгоценное, поэтому берем телефон и прижимаем его к груди. На всю жизнь у человека остается привычка правильно падать», – поделился Тактаров.

По словам Тактарова, упражнение поможет ребенку, если, к примеру, его толкнут где-то в школе. А Малышева, в свою очередь, пообещала научить этому своих внуков.