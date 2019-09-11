Полная обнаженка: Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото

По словам телеведущей, когда-нибудь она выйдет замуж и супруг не разрешит ей выкладывать подобные снимки.

Анфиса Чехова, которую многие некогда полюбили и запомнили как ведущую телешоу «Секс с Анфисой Чеховой», 11 сентября удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав откровенное фото и стихи собственного сочинения.

На снимке обнаженная Анфиса сидит, вернее, лежит на коне, вцепившись в его гриву. Из одежды на ней только сапоги.

Как пояснила телеведущая, сейчас она не замужем, а потому может себе позволить фотографироваться в таком виде. С ней согласились далеко не все подписчики, некоторые заявили, что женщина должна быть скромнее с прицелом на будущее.

«Я, конечно, не сторонница паранджи, излишней скромности… Но скажите, вот вы говорите, однажды кто-то женится. Есть конечно разные мужчины. Но в большинстве своём мужчины не любят, когда женщины публично выставляют тело напоказ. В купальнике ещё куда ни шло, но полностью голой…» — говорится в одном из комментариев.

больше по теме Анфиса Чехова посмеялась над просьбой об эскорт-услугах Телеведущая рассказала в соцсети о неожиданно поступившем в ее адрес предложении.

Напомним, весной 2017 года Анфиса развелась со своим супругом, актером Гурамом Баблишвили, с которым они вместе прожили несколько лет и который стал отцом ее сына Соломона. Тем не менее, пара продолжает дружить и вместе воспитывать мальчика.