Кожевникова ужаснулась словам врача о допустимости каннибализма

Актриса и депутат Мария Кожевникова ужаснулась словам соведущего Елены Малышевой Андрея Продеуса, который во время передачи заявил, что каннибализм не опасен для здоровья. В личном аккаунте в Twitter звезда попросила сказать ей, что услышанное – «просто ужасный сон». В комментариях россияне также поспешили раскритиковать озвученный тезис и заявили, что с самого начала не могли спокойно смотреть передачу Малышевой и не хотели бы сталкиваться с «цветущим пышным цветом маразмом». Некоторые печально отметили, что услышанное – не ужасный сон, а печальная реальность. Часть подписчиков и вовсе предположили, что дело в эпатаже.

Сама Малышева, впрочем, поспешила пояснить ситуацию и подчеркнула, что в человеческом обществе каннибализм является запретной темой, поэтому питаться мясом человека она все же не советует. «Любое переступание запретной черты чревато», — отметила она, передает «360». Кроме того, она отметила, что человеческие трупы токсичны и опасны для жизни и здоровья.