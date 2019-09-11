Саша Плющенко показал на тренировке идеальную растяжку

Упорные тренировки помогают Саше Плющенко добиваться больших спортивных успехов. Мальчик уже выступает на ледовых шоу вместе с отцом Евгением Плющенко и продолжает улучшать свои навыки в фигурном катании под руководством папы.
Накануне Гном Гномыч поделился в Instagram снимком с катка, на котором он демонстрирует очередной результат своих усилий – идеальную растяжку. На фото запечатлен и звездный папа маленького фигуриста, придерживающий его ногу.
«В полном шпагате», – подписала кадр Яна Рудковская, которая ведет страничку Саши в соцсети.
Ранее многие критиковали родителей Плющенко-младшего за то, что из-за высокой рабочей нагрузки у него нет детства. Теперь же поклонники похвалили юного спортсмена за новое достижение.
«Очень круто наблюдать совместную работу отца и сына. Пример для многих пап», «Женечка, Сашенька, потрясающе», «Какой же он молодец. Наслаждаюсь, наблюдая за Гномычем», – отметили комментаторы.
К слову, Рудковская неоднократно подчеркивала, что у Саши есть время на обычные детские занятия. Так, недавно продюсер показала кадры с загородной прогулки в лесу, на которой мальчик нашел свой первый гриб.