Ляйсан Утяшева подверглась критике в Сети за выбор одежды

Ляйсан Утяшева продемонстрировала свой новый лук на странице Instagram. Образ состоял из коричневого пиджака, шорт и туфлей. Телеведущая заявила, что наряд она приготовила специально для нового сезона шоу «Танцы» на ТНТ.

Однако костюм, очевидно, понравился далеко не всем поклонникам Утяшевой. Многие читатели раскритиковали ее образ. Один из подписчиков заявил, что ей не идет жакет. Другой — о том, что туфли «отвратительны».

Многие зрители шоу раскритиковали стилистов, которые подбирали ведущей гардероб. Некоторые назвали костюм Утяшевой «худшим» за всю историю программы.

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Не оставили поклонники и новый цвет волос Ляйсан. По их мнению, рыжий оттенок совсем не подходит ведущей. Читатели настойчиво порекомендовали ей перекраситься в привычный шоколадный.