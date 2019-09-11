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Знакомая Богомолова заявила, что Дарья Мороз не пойдет на его свадьбу

Режиссер остался в хороших отношениях с бывшей женой и пригласил ее на торжество.

Знакомая Богомолова заявила, что Дарья Мороз не пойдет на его свадьбу
Дарья Мороз. фото: globallookpress.com

В конце лета стало известно, что Ксения Собчак стала невестой. Уже в пятницу, 13 сентября, состоится ее свадьба с режиссером Константином Богомоловым. По некоторым данным, на торжество влюбленные не пожалели денег и пригласили 300 человек. Светская львица пока предпочитает не раскрывать подробностей предстоящего праздника, но в Сети появилось электронное приглашение, которое разослали жених с невестой.

Тамадой будет Игорь Верник, а среди гостей будут такие публичные личности, как Рената Литвинова, Федор Бондарчук, Матильда Шнурова и не только. Знакомая Богомолова призналась, что ради свадьбы режиссер похудел на 18 килограммов. У него даже глаза светятся, так как он счастлив. Как оказалось, он сделал предложение своей избраннице в день, когда она официально развелась с Виторганом.

Выяснилось, что он остался в дружеских отношениях с бывшей женой Дарьей Мороз и даже пригласил ее на свою свадьбу. «Но она мне сказала, что, скорее всего, не пойдет, хотя и очень рада за бывшего мужа», — цитирует свой источник издание «Комсомольская правда». До торжества остаются считанные дни. Многие гадают, как будет выглядеть Собчак в столь важный день. Журналисты разузнали, что от фаты на этот раз она отказалась в пользу венка из цветов.

Напомним, что Богомолов прожил с Мороз восемь лет. Они расстались в 2018 году. Несмотря на это, они продолжают вместе воспитывать дочку Анну.

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Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак последние новости

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Знакомая Богомолова заявила, что Дарья Мороз не пойдет на его свадьбу
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