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Эштон Кутчер обвинил певицу Адель в том, что он носит усы

Досталось и его жене Миле Кунис.

Эштон Кутчер обвинил певицу Адель в том, что он носит усы
Эштон Кутчер. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Последние несколько месяцев актер Эштон Кутчер появляется на публике с новым имиджем. Его лицо украшают небольшие старомодные усики. Он рассказал журналистам, что в смене образа виноваты певица Адель и его супруга, актриса Мила Кунис. 

Поклонники полагали, что Кутчер отпустил усы для роли в новом фильме, однако он развеял все слухи на телешоу Джимми Фэллона. Актер рассказал, что все случилось в мае, когда он и его жена получили приглашение на вечеринку, которую устраивала Адель в честь своего 31 дня рождения. 

Эштон Кутчер и Мила Кунис
Эштон Кутчер и Мила Кунис. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Мила сказала супругу, что тема вечеринки — «Новый год в 1970-е». Именно поэтому Кутчер отпустил небольшие усы. Однако когда пара прибыла на праздник, выяснилось, что они ошиблись на несколько десятилетий. Вечеринка оказалась посвящена новогодним праздникам 1930-х. 

Тем не менее, актер решил оставить усы в память о забавном инциденте. «Они узкие. Это выглядит так, будто школьник пытается отпустить усы. Но для вечеринки сойдет», — добавил актер. 

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Эштон Кутчер обвинил певицу Адель в том, что он носит усы
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