Эштон Кутчер обвинил певицу Адель в том, что он носит усы

Последние несколько месяцев актер Эштон Кутчер появляется на публике с новым имиджем. Его лицо украшают небольшие старомодные усики. Он рассказал журналистам, что в смене образа виноваты певица Адель и его супруга, актриса Мила Кунис.

Поклонники полагали, что Кутчер отпустил усы для роли в новом фильме, однако он развеял все слухи на телешоу Джимми Фэллона. Актер рассказал, что все случилось в мае, когда он и его жена получили приглашение на вечеринку, которую устраивала Адель в честь своего 31 дня рождения.

Мила сказала супругу, что тема вечеринки — «Новый год в 1970-е». Именно поэтому Кутчер отпустил небольшие усы. Однако когда пара прибыла на праздник, выяснилось, что они ошиблись на несколько десятилетий. Вечеринка оказалась посвящена новогодним праздникам 1930-х.

Тем не менее, актер решил оставить усы в память о забавном инциденте. «Они узкие. Это выглядит так, будто школьник пытается отпустить усы. Но для вечеринки сойдет», — добавил актер.