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Успенская рассказала об убранстве своего особняка за 70 миллионов рублей

Звезда купила шикарный коттедж в 2013 году.

Успенская рассказала об убранстве своего особняка за 70 миллионов рублей
Успенская показала убранство своего коттеджа/globallookpress.com

Певица Любовь Успенская устроила экскурсию по своему шикарному особняку, площадь которого составляет тысячу квадратных метров. Коттедж она купила в 2013 году. В доме 16 комнат, восемь санузлов, бассейн. Особняки в этом районе стоят примерно 70 миллионов рублей. Дом расположен в КП «Никольская слобода».

Любовь Успенская. Фото
Успенская живет в шикарном доме/globallookpress.com

Одна из главных изюминок дома Успенской – столовая. Здесь огромное количество дорогой мебели. На окнах в столовой красный многослойный текстиль. Здесь же расположен огромный черный кожаный диван с подушками серебряного цвета. В столовой стоит большой телевизор.

В спальне у Любови Успенской можно увидеть огромную итальянскую кровать и прикроватные тумбочки. Еще одна гордость хозяйки – белый кожаный пол. Такое, конечно, редко где можно увидеть, но «королеве русского шансона» такой дизайн в спальне вполне по душе.

Что касается ванной в доме, то здесь все стильно и практично. Здесь стоит немецкая ванна-чаша, душ с трапом за стеклянной перегородкой, огромное зеркало, сообщает портал Dni.ru.

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Тэги:

дом звездыЛюбовь УспенскаяШикарный особняк

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Успенская рассказала об убранстве своего особняка за 70 миллионов рублей
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