Собчак появится на обложке октябрьского номера Tatler

Активно мелькающая в повестке Ксения Собчак появится на обложке Tatler в октябре. Макет первой страницы опубликовал сам журнал в Telegram-канале. Предполагается, что на страницах издания журналистка и телеведущая раскроет секреты отношений с Константином Богомоловым, а также поделится тайнами венчания.

Отметим, что Ксения предстала на обложке в достаточно провокационном образе. Жирные линии фиолетовых стрелок гармонируют с агрессивными леопардовыми рюшами на плечах. Рукава верха при этом украшены многочисленными стразами и брошками. Розовый фон призван немного оттенять оскал Собчак.

В самом издании читателей интригуют: «Ну вы же не сомневались, что мы это сделаем? Не хотели вас разочаровывать». Делают это журналисты не в первый раз – несколько дней назад в журнале появился официальный комментарий телеведущей о беременности. Тогда Собчак заявила, что «не будет поддерживать дешевый хайп» и опровергла слухи о возможном появлении второго ребенка. Редактор Tatler Ксения Соловьева отметила, что в редакции посчитали, что снимать невесту в белом платье было бы странно, именно поэтому было принято другое решение.

«Я сама делала интервью, ловила Ксению Собчак в ее родном Питере, где-то между Сардинией и Сен-Тропе, в день рождения Анатолия Борисовича. Задавала разные противные вопросы и получала терпеливые подробные ответы», — рассказала она.