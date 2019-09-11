Собчак вспомнила об отмене номинации премии GQ «Женщина года»

Кроме этого, телеведущая призывает светских персон последовать совету Дудя и перестать молчать по актуальным поводам.

Ксения Собчак утром 11 сентября опубликовала в Instagram свою фотографию с церемонии награждения премией журнала GQ «Человек Года». На мероприятии, которое проходило в Московской государственной консерватории имени Чайковского, она была в черном, местами прозрачном, платье от Bosco и украшениях от дизайнера Яны Расковаловой.

Оказалось, что Собчак, несмотря на её улыбки, не совсем довольна организацией премии. В частности, она вспомнила, что после её речи двухлетней давности о том, что не должно быть номинаций в стиле «женщина-тоже человек», единственную номинацию для представительниц прекрасного пола — «Женщина Года» — на премии GQ просто отменили.

«Может, после вчерашней программной речи Дудя светские персоны прервут тренд на политическое молчание?» — поинтересовалась Ксения, снабдив комментарий смайликом.

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Напомним, на вручение премии GQ Ксения Собчак приехала вместе со своим женихом Константином Богомоловым. Будто бы издеваясь над всеми, кто пытается уличить её в браке «по залёту», телеведущая прикрывала руками живот и при этом пила что-то, похожее на шампанское.