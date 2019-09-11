ЗВЕЗДЫ

Боярская изменила режим после рождения второго ребенка

Актриса стала больше времени уделять отдыху и семье.

Боярская изменила режим после рождения второго ребенка
Боярская старается больше времени уделять отдыху/globallookpress.com

Дочь главного мушкетера страны Михаила Боярского Елизавета призналась, что кардинально изменила свой режим после рождения второго сына. Мальчик, напомним, появился на свет в конце прошлого года. Роды проходили в одной из клиник Санкт-Петербурга, где Боярская живет со своим мужем, актером Максимом Матвеевым.

Елизавета Боярская. Фото
Боярская больше времени проводит с семьей/globallookpress.com

Как сказала Боярская, силы и ресурсы ее организма оказались не бесконечны. Раньше, как она заметила, ей хватало четыре часа на сон. Сейчас она серьезно сбавила обороты. Ложится спать при первой возможности. Чтение книг и просмотр сериалов отошли на второй план.

Кроме того, Елизавета стала больше времени проводить на свежем воздухе. Она много гуляет с коляской и сыном. Изменилось и питание звезды. Вредные продукты она старается больше не употреблять.

Боярская честно призналась, что уже наигралась в актерскую профессию. Сейчас она полностью погружена в процесс воспитания своих детей. При этом она отмечает, что если ей будет предложена какая-то яркая роль, то она, конечно, договорится с семьей и приступит к работе в театре или кино, сообщает «7 дней».

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Боярская изменила режим после рождения второго ребенка
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