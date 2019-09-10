Соседов считает, что Гуф и Тимати могут опубликовать скандальный клип заново

По мнению музыкального критика, песню удалили с YouTube не просто так.

Если в первые два дня песню Гуфа и Тимати «Москва» все ругали, то 10 сентября принялись бурно обсуждать её удаление. В дискуссии принял участие известный музыкальный критик Сергей Соседов, который в интервью Teleprogramm.pro заявил, что здесь важно понять, почему песня пропала с YouTube.

«Если Тимати и Гуф удалили песню «Москва» под воздействием дизлайков, то это глупо. Как еще можно назвать ситуацию, когда дизлайки решают судьбу произведения? Глупо и смешно. Получается, что люди несамостоятельные: у них нет позиции и мнения по собственному произведению. Они зависят от мнения большинства или меньшинства», — заявил нашему порталу Соседов.

Сергей отметил, что создание песни и клипа — это работа, и невозможно понять, как кто-то может просто выбросить результат многодневного труда в мусорку. На самом деле, раз Гуф с Тимати записали эту песню, значит она имела право на жизнь, а мнение окружающих их в принципе не должно было волновать.

«Сдается, что здесь могли быть иные мотивы, а не дизлайки. Может, они хотят что-то улучшить в клипе, изменить и вскоре мы увидим усовершенствованную версию», — считает критик.

Напомним, выход клипа был приурочен к празднованию 872-летия Москвы. Рэперы Гуф (Алексей Долматов) и Тимати (Тимур Юнусов) рассказывают в нем об изменениях, которые произошли в столице за последние 15 лет. Людям эта работа не понравилась, причем авторов критиковали еще и за упоминание в тексте мэра Москвы Сергея Собянина.