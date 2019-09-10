Во всей красе: Аглая Тарасова не побоялась сняться топлес на отдыхе

Аглая Тарасова прославилась благодаря фильму «Лед». Также на съемках этой картины у актрисы начался роман с сербским актером Милошем Биковичем, но их романтические отношения продлились всего несколько месяцев. Сейчас обаятельный молодой человек встречается с сербской моделью Барбарой Таталович, а вот Аглая переехала жить в США, где она с некоторых пор учится. Однако она много путешествует и недавно вновь отправилась в теплые края.

Свой отпуск актриса проводит в Греции. Она много гуляет и наслаждается красивыми закатами. Компанию ей составляет ее подруга Анна Цуканова-Котт. На днях они устроили фотосессию у бассейна. Анна предпочла позировать в белом купальнике с принтом.

А вот Тарасова не побоялась оголиться. Она снялась топлес. В кадре она позирует только в нижней части от купальника. Столь пикантным фото девушка пожелала подписчикам доброго утра. К слову, актриса не часто предстает в полуобнаженном виде, поэтому поклонники девушки удивились.

«Вот это поворот!», «Что-то девушка Аглая с утра очень озорная», «Такая красота спасет мир!», «Красиво очень», «Шикарная», «Фигура огонь», — прокомментировали пост подписчики. На острове Крит Аглая весело проводит время вместе с подругами. Ее отпуск начался недавно, поэтому возможно, что она еще успеет вновь удивить своих фанатов. К слову, свою красоту девушка унаследовала от своей мамы Ксении Раппопорт.

А вы осмелились бы сделать подобное фото?