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Кайли Дженнер оголилась ради съемки в Playboy

В ближайшее время ее вместе с возлюбленным можно будет увидеть на страницах знаменитого издания.

Кайли Дженнер оголилась ради съемки в Playboy
Фото: https://www.instagram.com/kyliejenner/

Сестра Ким Кардашян Кайли Дженнер продолжает эпатировать публику. На этот раз 22-летняя звезда Instagram снялась в эротической фотосессии вместе с возлюбленным – 28-летним продюсером Трэвисом Скоттом, а затем опубликовала один из кадров на личной странице в Instagram. Перед публикой девушка предстала полностью обнаженной, юноша же был одет в джинсы. Декорациями послужила зеленая лужайка. Снимок обнимающейся пары американка сопроводила комментарием: «Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом».

Поклонники пары с энтузиазмом восприняли эпатажные снимки. За последний час лайки под публикацией поставили уже 6,5 миллиона человек, и это число продолжает расти. Фанаты признаются, что не могут дождаться выхода журнала в свет, чтобы оценить всю съемку. Некоторые признаются, что считают Кайли самой красивой среди сестер. Когда же появится печатный номер Playboy в продаже, Дженнер не анонсировала.

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PlayboyКайли ДженнерТрэвис Скоттэротическая фотосессия

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Кайли Дженнер оголилась ради съемки в Playboy
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