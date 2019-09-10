Кайли Дженнер оголилась ради съемки в Playboy

В ближайшее время ее вместе с возлюбленным можно будет увидеть на страницах знаменитого издания.

Сестра Ким Кардашян Кайли Дженнер продолжает эпатировать публику. На этот раз 22-летняя звезда Instagram снялась в эротической фотосессии вместе с возлюбленным – 28-летним продюсером Трэвисом Скоттом, а затем опубликовала один из кадров на личной странице в Instagram. Перед публикой девушка предстала полностью обнаженной, юноша же был одет в джинсы. Декорациями послужила зеленая лужайка. Снимок обнимающейся пары американка сопроводила комментарием: «Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом».

больше по теме Кайли Дженнер вслед за Ким Кардашян облачилась в леопардовое боди 21-летняя модель продемонстрировала поклонникам все изгибы своего тела.

Поклонники пары с энтузиазмом восприняли эпатажные снимки. За последний час лайки под публикацией поставили уже 6,5 миллиона человек, и это число продолжает расти. Фанаты признаются, что не могут дождаться выхода журнала в свет, чтобы оценить всю съемку. Некоторые признаются, что считают Кайли самой красивой среди сестер. Когда же появится печатный номер Playboy в продаже, Дженнер не анонсировала.