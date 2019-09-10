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Бузова похвалилась успехами своей новой песни

Спустя три дня после выхода трек «Вот она я» продолжает удерживать неплохие позиции в чартах.

Бузова похвалилась успехами своей новой песни
Ольга Бузова довольна успехами трека "Вот она я". Фото: скриншот YouTube

Спустя всего несколько дней после того, как Ольга Бузова представила на суд слушателей свою песню «Вот она я», та всё еще удерживает неплохие позиции. Именно за это певица 10 сентября поблагодарила всех, кто ее поддерживает, скачивает эту песню и слушает онлайн.

«Мои хорошие, сейчас посмотрела статистику моего трека #Вот_Она_Я, и была приятно удивлена тем, что мы до сих пор в топе iTunes — 4 место, Apple Music — 10 место, «ВКонтакте» — 8 место (между прочим, самая прослушиваемая женская песня на данный момент). Продолжаем взрывать чарты. Всех люблю. Спасибо, ваша Оля», — написала звезда на своей странице в Instagram.

Напомним, премьера нового трека состоялась 6 сентября. На следующий день Ольга выразила благодарность своим фанатам — за колоссальную поддержку, которую они ей оказывают. Она отметила, что в первую же ночь трек взлетел на первую строчку iTunes в России.

«Я говорила вам, что я вас люблю? Говорила, что вы у меня самые лучшие? Я буду это повторять каждый раз, каждый день! Я благодарна вам!» — радовалась Бузова.

В ближайшее время певица выпустит клип на эту песню. Не исключено, что в клипе вместе с ней снялся блогер и певец Давид Манукян (Дава), которого мы уже видели в клипе на «Лайкер».

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Бузова похвалилась успехами своей новой песни
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