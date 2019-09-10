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Елена Кулецкая вывела трехлетнюю дочь в свет

Топ-модель появилась с Никой на молодежной премии «Дай пять».

Елена Кулецкая вывела трехлетнюю дочь в свет
https://www.instagram.com/elenakuletskaya/

Модель и телеведущая стала мамой три года назад. А сейчас уже водит подросшую наследницу с собой по модным премиям.

На днях мама и дочь появились на молодежном мероприятии «Дай пять». Елена выбрала для дорожки черное блестящее платье-пиджак, а вот малышка Ника, напротив, появилась в белоснежном наряде.

Елена Кулецкая
Teleprogramma.pro: Кристина Десятова

«Мы соблюли требования организаторов, которые сказали, что взрослые допускаются исключительно в сопровождении детей», — заметила Кулецкая в интервью Teleprogramma.pro.

Не обошлось и без ЧП. Прямо перед выходом из дома Ника начала канючить, что ей неудобно в платье.

«Оно было новое и мы надели его за несколько минут до выхода. Но оказалось, что Нике жмут резинки на рукавах и мне пришлось срочно доставать ножницы, а также нитки и иголку, чтобы перешивать рукава. К счастью, справились и успели», — добавила молодая мама.

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Елена Кулецкая

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Елена Кулецкая вывела трехлетнюю дочь в свет
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