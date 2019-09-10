«Саша — мой верный стилист»: Зейналова рассказала об «особенной» дочери

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале — нечастая гостья на светских мероприятиях. Все свободное время звезда экрана посвящает воспитанию детей. Тем более, что старшая дочь Светланы, 11-летняя Александра — особенный ребенок (у девочки аутизм).

Но это не мешает Саше быть лучшей подругой своей мамы и ее главным советчиком в выборе платьев. На премии «Дай пять», прошедшей 10 сентября, Светлана рассказала, что Александра — ее лучший стилист.

«Она еще ни разу не сказала: «Мама, сними!». Она фанат всех юбок, платьев, а мне приятно, что ей нравится, — призналась в интервью Teleprogramma.pro Зейналова. — У нее развит художественный вкус. Она прекрасно рисует и наблюдает за всеми блоггерами».

Светлана добавила, что перед премией не успела забежать в магазин, а достала первый под руку подавшийся наряд из шкафа.

«Спонсор моего наряда — шкаф. Именно он предоставляет любую одежду и в любое время суток бесплатно. Одежда должна выражать то, что ты чувствуешь сегодня. Вот и я спросила себя, какой же я хочу быть и отдала предпочтение синему платью», — заметила она.