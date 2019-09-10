Лиза Галкина примерила «королевские драгоценности»

«Я — королева», — заявила маленькая Елизавета Галкина Алле Пугачевой. Девочка пришла к маме с игрушечной короной на голове, увешанная детской бижутерией.

«А что у тебя в ушах?» — «Это сережки. Настоящие сережки. И еще кольцо есть у меня, а еще бусы и корона», — похвасталась Лиза, увидев мамину заинтересованность.

«То есть достаточно для того, чтобы считать себя королевой!» — подытожила Алла Борисовна.

Поклонники отметили, что малышке очень идут серьги и ей надо привыкать носить украшения. Они посоветовали проколоть девочке уши.

Лизе и Гарри пять лет. Они занимаются в различных спортивных и творческих кружках, а также учат иностранные языки. Благодаря папиному Instagram, Лиза стала звездой соцсетей. Подписчикам очень нравится непосредственность и рассудительность девочки.