ЗВЕЗДЫ

Лиза Галкина примерила «королевские драгоценности»

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина метит в королевы.

Лиза Галкина примерила «королевские драгоценности»
Лиза Галкина/фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa/

«Я — королева», — заявила маленькая Елизавета Галкина Алле Пугачевой. Девочка пришла к маме с игрушечной короной на голове, увешанная детской бижутерией. 

«А что у тебя в ушах?» — «Это сережки. Настоящие сережки. И еще кольцо есть у меня, а еще бусы и корона», — похвасталась Лиза, увидев мамину заинтересованность. 

«То есть достаточно для того, чтобы считать себя королевой!» — подытожила Алла Борисовна.

Поклонники отметили, что малышке очень идут серьги и ей надо привыкать носить украшения. Они посоветовали проколоть девочке уши. 

Лизе и Гарри пять лет. Они занимаются в различных спортивных и творческих кружках, а также учат иностранные языки. Благодаря папиному Instagram, Лиза стала звездой соцсетей. Подписчикам очень нравится непосредственность и рассудительность девочки.

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Алла ПугаевакоролеваЛиза Галкинаукрашения звезд

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Лиза Галкина примерила «королевские драгоценности»
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