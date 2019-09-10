ЗВЕЗДЫ

Тренд осени: Лопес выбрала стиль монохром для появления на публике

Певица приняла участие в промо картины «Стриптизерши».

Тренд осени: Лопес выбрала стиль монохром для появления на публике
Дженнифер Лопес. фото: globallookpress

Дженнифер Лопес не так давно смогла отдохнуть в Сан-Тропе с друзьями после гастрольного утра. 50-летняя певица вновь доказала, что возраст всего лишь цифра, продемонстрировав свою фигуру в купальнике. Однако свой отдых ей вскоре пришлось прервать. Она посетила кинофестиваль в Торонто, где состоялась премьера фильма с ее участием «Стриптизерши». Сразу после завершения мероприятия артистка поспешила в Нью-Йорк.

Лопес предстала перед журналистами в стильном блестящем костюме, а чуть позже она поучаствовала в промо комедийной картины. Певица переоделась в монохромный розовый костюм. В нем она появилась на публике, а затем прокатилась с поклонниками на двухэтажном автобусе, украшенном рекламой фильма. К слову, наряд от Alex Perry идеально сел на фигуру артистки. В какой-то момент Дженнифер сбросила жакет и осталась в топе комбинезоне без бретелек.

Во время поездки на автобусе Джей Ло с фанатами, которые выиграли поездку с ней, она пела и танцевала, постоянно улыбаясь. Потом певицу встретил ее жених Алекс Родригес. Звезда попрощалась с поклонниками и ускользнула вместе с бейсболистом. Пользователи Сети еще долго рассматривали видео, которые появились в Сети. Они пришли в восторг от наряда Лопес. К слову, монохром стал трендом этой осени.

Напомним, что в фильме «Стриптизерши», для которого Дженнифер обучалась танцам на пилоне, также снялись: Констанс Ву, Джулия Стайлз, Карди Би, Лизо и Лили Рейнхарт. В России картина выйдет на экраны 12 сентября.

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Дженнифер ЛопесЗвездный стильМодные трендыфильм "Стриптизерши"

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Тренд осени: Лопес выбрала стиль монохром для появления на публике
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