Влад Соколовский решил отрастить длинные волосы

Певец Влад Соколовский решил, что не будет как минимум полгода стричь волосы и в итоге вернется к самой удобной стрижке, которая у него когда-то была. Молодой человек написал об этом 10 сентября на своей странице в Instagram.

По словам Влада, его уже замучили вопросами о том, почему он всё время ходит в кепке и когда собирается постричься. Он решил объяснить всем причину такой «запущенности».

«Надеюсь, мне хватит терпения, так как уже сейчас пограничный период, и всё бесит», — признался Соколовский.

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Напомним, что в последнее время Влад очень сблизился с экс-женой — певицей Ритой Дакотой, хотя они расстались год назад и мало кто верил, что Рита сможет его простить. Соколовский, Дакота и их дочка Мия часто гуляют вместе, ходят по зоопаркам. Влад также побывал на концерте жены. К радости всех, кто за них переживал, Рита таким знакам внимания не противится.