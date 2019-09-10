Айза Анохина заставила мужа завести Instagram

Айза Анохина объявила, что, наконец, добилась того, чтобы ее супруг Дмитрий Анохин завел себе страницу в Instagram. Певица не раз замечала, что ее муж — непубличный человек. Как оказалось, долгое время он был против того, чтобы и сама артистка пользовалась социальной сетью, однако впоследствии перестал этому противиться.

По словам Анохиной, в течение пяти лет она уговаривала мужа завести и собственный аккаунт в Instagram просто потому, что ей так хотелось. Еще одна причина — муж певицы делает хорошие снимки.

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Айза поделилась с подписчиками подробностями того, каких усилий ей стоило уговорить мужа начать публиковать фотографии. По ее словам, он сомневался, что на страницу кто-либо подпишется. Певица рассказала также, что сама научила супруга пользоваться соцсетью. Она призвала своих читателей подписаться и на страницу Дмитрия. Флешмоб сработал, и в настоящий момент на аккаунт мужа артистки уже подписаны почти 35 тысяч человек.