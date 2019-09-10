Клип на песню Тимати и Гуфа о Москве появился на сайте для взрослых

Набравший почти полтора миллиона дизлайков клип на песню «Москва» в исполнении Тимати и рэпера Гуфа было удалено с видеохостинга YouTube, а также из соцсетей исполнителей. Однако шутники решили, что музыканты легко отделались и продолжили троллить и хейтить видео.

Как стало известно, клип появился на сайте Pornhub. Причем, размещен он в категориях «грубый секс», «жесткий секс», «на публике», «парни (соло)», «романтические». Ролик также снабжен соответствующими тегами. Судя по всему, так Тимати и Гуфу дают понять, как москвичи относятся к их совместной работе.

Напомним, клип был снят к 872-летию со дня рождения столицы. В нем музыканты рассказывают обо всех плюсах мегаполиса, об изменениях за последние 15 лет. Причем видеоряд состоял из кадров, снятых над Москвой с квадрокоптера. Однако поклонникам эта работа не понравилась. К тому же некоторые слова песни были восприняты слишком остро, ведь на следующий день проходили выборы в местные органы власти.

Рэпер Гуф даже извинялся перед своими поклонниками в соцсети. Он признался, что был шокирован тем, сколько негатива вызвала их песня, и заверил, что не следит за политикой.

«Я вписался во все это на голом энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с днем рождения. Я повелся», — откровенничает исполнитель.

Другие звезды отметили, что может рэперы и заслуживают такое количество дизлайков, но это несправедливо по отношению к городу. После такого скандала Тимати заявил, что удалит клип из соцсетей и интернета, чтобы прекратить шумиху.