Яна Рудковская не будет вмешиваться в личную жизнь Билана

Продюсер Димы Билана прокомментировала недавнюю новость о расставании своего подопечного с режиссером Ксенией Дорошкевич. В СМИ появились сообщения о том, что певец вернулся к своей бывшей возлюбленной Инне Андреевой.

больше по теме Дима Билан поссорился с молодой подругой и вернулся к прежней возлюбленной Однако, Ксения Дорошкевич не теряет надежды помириться со звездой.

Рудковская хорошо знакома с ситуацией. Она заявила, что лично знает обеих женщин. Однако при этом продюсер не считает, что вправе вмешиваться в отношения певца и настаивать, чтобы он сделал выбор в ту или иную пользу.

При этом Яна подчеркнула, что всегда может дать дружеский совет. Она заметила, что в скором времени Билан может жениться. Рудковская заявила, что не может запретить кому-либо из артистов вступить в законный брак. Правда, важно, чтобы потом никто из них не пожалел об этом, добавила продюсер.