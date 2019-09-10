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Яна Рудковская не будет вмешиваться в личную жизнь Билана

Продюсер прокомментировала расставание певца с Ксенией Дорошкевич.

Яна Рудковская не будет вмешиваться в личную жизнь Билана
Яна Рудковская. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Продюсер Димы Билана прокомментировала недавнюю новость о расставании своего подопечного с режиссером Ксенией Дорошкевич. В СМИ появились сообщения о том, что певец вернулся к своей бывшей возлюбленной Инне Андреевой. 

Рудковская хорошо знакома с ситуацией. Она заявила, что лично знает обеих женщин. Однако при этом продюсер не считает, что вправе вмешиваться в отношения певца и настаивать, чтобы он сделал выбор в ту или иную пользу. 

Дима Билан
Дима Билан. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

При этом Яна подчеркнула, что всегда может дать дружеский совет. Она заметила, что в скором времени Билан может жениться. Рудковская заявила, что не может запретить кому-либо из артистов вступить в законный брак. Правда, важно, чтобы потом никто из них не пожалел об этом, добавила продюсер. 

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Дима БиланЗвездная свадьбаличная жизнь звездшоу-бизнесЯна Рудковская

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Яна Рудковская не будет вмешиваться в личную жизнь Билана
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