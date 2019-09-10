Гагарина в бикини приняла солнечные ванны перед съемками

Певица назвала себя пчелкой, так как у нее нет ни одной свободной минуты.

Полина Гагарина не устает работать над собой. Многие знают, что несколько лет назад певице удалось феноменально похудеть. Теперь она регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Ко всему прочему, она дает концерты, снимается в разных проектах и заботится о детях. У нее подрастает 11-летний сын Андрей и двухлетняя дочь Мия. Не так давно артистка вернулась из отпуска и сразу приступила к работе.

Уже в августе Полина начала сниматься в шоу «Голос». Для слепых прослушиваний она облачалась в стильные платья алого цвета. Похоже, что перед очередными съемками певица решила, что ее кожа не достаточно загорела. Ранним утром перед работой девушка в бикини устроилась в поле на лежаке недалеко от своего дома. Супруг сделал фото принимающей солнечные ванны Гагариной.

«На завтрак было солнце, а сейчас я уже на съемках! Аки пчела! Всем отличного дня», — написала звезда.

Поклонники восхитились идеальной фигурой артистки. «Ой, какая красота!», «Тень мужа», «Какая вы невесомая! Даже раскладушка ни чуть не прогнулась!», «Отличная фигура!» — прокомментировали пост подписчики. Многие обратили внимание, что Полина отказалась от стильных шлепок в пользу резиновых галош или, как их еще называют, кроксов.

Отметим, что ранее певица признавалась, что была довольна своей фигурой перед тем, как забеременела во второй раз. После родов она вновь начала усердно тренироваться, но пока нужного результата не достигла. Правда, поклонники считают, что девушка и так прекрасно выглядит.

А вам нравится фигура Гагариной?