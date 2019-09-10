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Серябкина поделилась архивным детским снимком

По какой причине на исполнительницу навеяла ностальгия, она уточнять не стала.

Серябкина поделилась архивным детским снимком
Ольга Серябкина Фото:https://www.instagram.com/p/ByxFrEGgmtG/

34-летняя певица Ольга Серябкина, также известная под псевдонимом Molly, часто балует поклонников пикантными снимками, которые появляются в ее блоге. Однако недавно экс-солистка группы «Серебро» поделилась совсем другим фото.

В семейном архиве исполнительница нашла свой детский снимок. Вероятно, на нее нахлынула волна воспоминаний и артистка решила продемонстрировать фото фанатам.

Писать пространный комментарий к новой публикации Ольга Серябкина не стала, ограничившись цитатой из романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого: «Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю».

Детский снимок Серябкиной умилил пользователей Сети. По мнению многих подписчиков певицы, ее черты лица с годами мало изменились.

Певица Molly в детстве. Фото
Скриншот:https://www.instagram.com/p/B2NY66RA7U-/

Напомним, некоторое время назад певица стала героиней неприятной истории. Во время интервью ее бывшая коллега по группе «Серебро» Елена Темникова сказала, что Серябкина многие годы крутила роман с продюсером Максимом Фадеевым. После этого Molly сделала уже свое заявление. По словам Ольги, она ранее состояла в романтических отношениях не с Фадеевым, а с Темниковой.

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Тэги:

архивные снимкиархивные фотоархивные фото звездЕлена ТемниковаМаксим ФадеевОльга Серябкина

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Серябкина поделилась архивным детским снимком
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