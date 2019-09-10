Серябкина поделилась архивным детским снимком

По какой причине на исполнительницу навеяла ностальгия, она уточнять не стала.

34-летняя певица Ольга Серябкина, также известная под псевдонимом Molly, часто балует поклонников пикантными снимками, которые появляются в ее блоге. Однако недавно экс-солистка группы «Серебро» поделилась совсем другим фото.

В семейном архиве исполнительница нашла свой детский снимок. Вероятно, на нее нахлынула волна воспоминаний и артистка решила продемонстрировать фото фанатам.

Писать пространный комментарий к новой публикации Ольга Серябкина не стала, ограничившись цитатой из романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого: «Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю».

Детский снимок Серябкиной умилил пользователей Сети. По мнению многих подписчиков певицы, ее черты лица с годами мало изменились.

Напомним, некоторое время назад певица стала героиней неприятной истории. Во время интервью ее бывшая коллега по группе «Серебро» Елена Темникова сказала, что Серябкина многие годы крутила роман с продюсером Максимом Фадеевым. После этого Molly сделала уже свое заявление. По словам Ольги, она ранее состояла в романтических отношениях не с Фадеевым, а с Темниковой.