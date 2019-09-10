Ковальчук рассказала, что ненавидит делать на кухне

Певица не тратит много времени и сил на готовку, но на столе у нее всегда вкусные блюда.

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук рассказала, как ей удается совмещать работу и роль добропорядочной жены. Возвращаясь со съемок, она быстро готовит вкусный ужин и ей в этом помогает домашний гриль. Мясной стейк, рыбу и овощи она кладет в агрегат и оперативно получает блюда — не хуже чем в ресторане. Вот только мыть посуду после не любит.

«А еще ненавижу мыть сковородки, поэтому на своем гриле просто протираю салфетками съемные панели и всё. В рыбу кладу веточку розмарина, немного соли и перца», — поделилась секретами Юлия, показав свой гриль в Instagram.

Напомним, бывшая солистка «Блестящих» замужем за певцом Алексеем Чумаковым, два года назад у них родилась дочь Амелия. Сейчас 36-летняя артистка занимается сольной карьерой певицы, а также ведет праздничные мероприятия.

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А как вы совмещаете работу и домашние обязанности?