Писаренко удивился уровню знания английского языка стюардессами

Телеведущий Сергей Писаренко в Instagram опубликовал забавный видеоролик. На кадрах можно увидеть, как стюардессы международного рейса буквально на ходу изучают английский язык. Одна из девушек сидит и читает информацию с планшета. При этом невооруженным глазом видно, что стюардесса очень сильно волнуется.

«Вылетаем в Кемер на выступление. Стюардесса читает и одновременно изучает английский язык», — заявил Сергей Писаренко.

Любопытно, что в комментариях не все поддержали юмориста. Некоторые отметили, что актер мог бы и не снимать девушку-стюардессу, которая итак очень сильно волнуется. Впрочем, раздались и призывы проверить уровень знания иностранных языков российскими стюардессами. Особенно тех, кто отправляется в зарубежные поездки.

Сергей Писаренко – участник команды КВН «Уездный город». Он в составе этого коллектива стал чемпионом высшей лиги КВН в 2002 году. Сейчас актер является участником популярного на телевидении «Дизель-шоу». Писаренко ко всему прочему кандидат в мастера спорта по боксу.