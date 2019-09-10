ЗВЕЗДЫ

Писаренко удивился уровню знания английского языка стюардессами

Юморист разместил в соцсетях забавный ролик.

Писаренко удивился уровню знания английского языка стюардессами
Писаренко знатно потроллил стюардесс/https://www.instagram.com/sergeypisarenko/

Телеведущий Сергей Писаренко в Instagram опубликовал забавный видеоролик. На кадрах можно увидеть, как стюардессы международного рейса буквально на ходу изучают английский язык. Одна из девушек сидит и читает информацию с планшета. При этом невооруженным глазом видно, что стюардесса очень сильно волнуется.

«Вылетаем в Кемер на выступление. Стюардесса читает и одновременно изучает английский язык», — заявил Сергей Писаренко.

Любопытно, что в комментариях не все поддержали юмориста. Некоторые отметили, что актер мог бы и не снимать девушку-стюардессу, которая итак очень сильно волнуется. Впрочем, раздались и призывы проверить уровень знания иностранных языков российскими стюардессами. Особенно тех, кто отправляется в зарубежные поездки.

Сергей Писаренко – участник команды КВН «Уездный город». Он в составе этого коллектива стал чемпионом высшей лиги КВН в 2002 году. Сейчас актер является участником популярного на телевидении «Дизель-шоу». Писаренко ко всему прочему кандидат в мастера спорта по боксу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

КемерКоманда "Уездный город"Сергей ПисаренкоТурция

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Писаренко удивился уровню знания английского языка стюардессами
Интересно?
Поделись с друзьями: