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Жасмин заработала деньги в Сети на школьные принадлежности для дочери

Певица рассказала, что почти ничего не купила сама.

Жасмин заработала деньги в Сети на школьные принадлежности для дочери
Жасмин. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Некоторые поклонники Жасмин оказались шокированы тем, насколько дорогую школу она выбрала для своей дочери. Как выяснилось, год учебы в ней стоит как минимум 1,5 миллиона рублей. К примеру, Александр Панайотов признался, что не смог бы позволить себе такие траты. 

Сама же артистка заметила, что далеко не все школьные принадлежности ей пришлось приобретать самой. Она подчеркнула, что большую их часть получила по бартеру или за рекламу в Instagram. Это касается, в частности, одежды и ранцев. Певица сказала, что даже не знает, как много требуется денег, чтобы отправить ребенка в школу. 

Жасмин проводила дочь на учебу вместе со старшим сыном, Михаилом. 22-летний выпускник МГИМО изначально поступил на бюджетное отделение. Однако, по словам артистки, они вместе приняли решение освободить бесплатное место для кого-то другого. 

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Александр ПанайотовЖасминчастная школа

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Жасмин заработала деньги в Сети на школьные принадлежности для дочери
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