Лада Дэнс положительно оценила публичные извинения Билана

Певица Лада Дэнс не прошла мимо скандала, в который угодил популярный исполнитель Дима Билан. Напомним, что звезда вышел на сцену в нетрезвом виде во время своего концерта в Самаре. Чуть позже музыкант принес извинения за свой необдуманный поступок. Он пообещал дать бесплатный концерт в городе. Сейчас ведутся переговоры, где он состоится. В этом вопросе Билану самую активную поддержку оказывает продюсер Яна Рудковская.

Между тем многие звезды шоу-бизнеса в комментариях под постом Билана поддержали исполнителя. Среди них была и певица Лада Дэнс, которая прекрасно знакома с Биланом и является его давней подругой.

больше по теме Плющенко зауважал Билана еще больше после принесенных самарцам извинений Фигурист отметил, что это очень сильный поступок со стороны музыканта.

«Бывают у всех ошибки, Димка. Ты молодец, что извинился публично! Надеюсь, что жители города примут правильно твои слова, и все будет отлично. Безмерно люблю», — заявила популярная исполнительница.

Отметим, что жители Самары подготовили петицию. Они хотят, чтобы музыканта лишили почетного звания «Заслуженный артист России». Некоторые из них и вовсе уверены, что Билан находился не под алкогольным, а наркотическим опьянением.