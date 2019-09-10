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Лада Дэнс положительно оценила публичные извинения Билана

По словам исполнительницы, она безмерно любит популярного музыканта.

Лада Дэнс положительно оценила публичные извинения Билана
Лада Дэнс поддержала Билана/globallookpress.com

Певица Лада Дэнс не прошла мимо скандала, в который угодил популярный исполнитель Дима Билан. Напомним, что звезда вышел на сцену в нетрезвом виде во время своего концерта в Самаре. Чуть позже музыкант принес извинения за свой необдуманный поступок. Он пообещал дать бесплатный концерт в городе. Сейчас ведутся переговоры, где он состоится. В этом вопросе Билану самую активную поддержку оказывает продюсер Яна Рудковская.

Дима Билан. Фото
Лада Дэнс поддержала Билана/https://www.instagram.com/bilanofficial/

Между тем многие звезды шоу-бизнеса в комментариях под постом Билана поддержали исполнителя. Среди них была и певица Лада Дэнс, которая прекрасно знакома с Биланом и является его давней подругой.

«Бывают у всех ошибки, Димка. Ты молодец, что извинился публично! Надеюсь, что жители города примут правильно твои слова, и все будет отлично. Безмерно люблю», — заявила популярная исполнительница.

Отметим, что жители Самары подготовили петицию. Они хотят, чтобы музыканта лишили почетного звания «Заслуженный артист России». Некоторые из них и вовсе уверены, что Билан находился не под алкогольным, а наркотическим опьянением.

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Тэги:

День городаДима БиланЛада ДэнсСамараЯна Рудковская

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Лада Дэнс положительно оценила публичные извинения Билана
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