Стали известны детали благотворительной акции Сассекских в Африке

Тур в Африку еще не начался, но программа пребывания Герцогов Сассекских на жарком материке составлена до мелочей. Первые два с половиной дня семья проведет вместе в Кейптауне. Далее принц Гарри уедет в Ботсвану. Меган Маркл и малыш останутся в Южной Африке.
По данным Mirror, во вторник, 24 сентября, во второй день путешествия, королевская семья отправится на пляж Монвабиси, чтобы узнать о работе ‘Waves for Change (организация «Волны перемен»). А чуть позже Гарри и Меган увидят работу фонда Lunchbox. Это и есть одна из четырех благотворительных организаций, которая получила щедрое пожертвование, сделанное публикой в честь дня рождения Арчи. Фонд обеспечивает обедами почти 30 000 ребятишек и волонтеров Южной Африки. Таким образом, четырехмесячный наследный принц Арчи уже своим появлением на свет стал королевским кормильцем.
В ЮАР начальное образование состоит из трех уровней, старшая школа занимает три года, с 9 по 12 класс. В среднем в обычной школе учатся от 360 человек. Таким образом, Арчи накормит в свой день прибытия восемь сотен африканских школ. А пока Меган и Гарри только готовятся отправитсья в свой первый тур. Напомним, что путешествие продлится 10 дней, с 23 сентября по 2 октября.