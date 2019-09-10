Стали известны детали благотворительной акции Сассекских в Африке

Тур в Африку еще не начался, но программа пребывания Герцогов Сассекских на жарком материке составлена до мелочей. Первые два с половиной дня семья проведет вместе в Кейптауне. Далее принц Гарри уедет в Ботсвану. Меган Маркл и малыш останутся в Южной Африке.

По данным Mirror, во вторник, 24 сентября, во второй день путешествия, королевская семья отправится на пляж Монвабиси, чтобы узнать о работе ‘Waves for Change (организация «Волны перемен»). А чуть позже Гарри и Меган увидят работу фонда Lunchbox. Это и есть одна из четырех благотворительных организаций, которая получила щедрое пожертвование, сделанное публикой в честь дня рождения Арчи. Фонд обеспечивает обедами почти 30 000 ребятишек и волонтеров Южной Африки. Таким образом, четырехмесячный наследный принц Арчи уже своим появлением на свет стал королевским кормильцем.

больше по теме Малыш Арчи все больше становится похожим на принца Гарри Американская телеведущая Эллен Дедженерес рассказала о своей недавней встрече с принцем Гарри и Меган Маркл во время премьеры 17-го сезона своего шоу.

В ЮАР начальное образование состоит из трех уровней, старшая школа занимает три года, с 9 по 12 класс. В среднем в обычной школе учатся от 360 человек. Таким образом, Арчи накормит в свой день прибытия восемь сотен африканских школ. А пока Меган и Гарри только готовятся отправитсья в свой первый тур. Напомним, что путешествие продлится 10 дней, с 23 сентября по 2 октября.